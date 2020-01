Plus belle la vie : ce soir, Emilie fait un malaise (résumé + vidéo de l’épisode 3983 PBLV du 29 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3983 du mercredi 29 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie », Emilie fait un malaise, seule à l’appartement des Nebout. C’est Kevin qui la retrouve inanimée au sol de l’appartement… Il appelle les secours.

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3983

Kevin raconte sa soirée « gastro » à Léo quand il interpelle Fabien Roussel, un conducteur qui abuse du klaxon dans la rue. Sous la pression de Léa et de Yolande, Emilie finit par accepter de faire un check up. Kevin, inquiet par l’état de santé d’Emilie, passe ses nerfs sur Fabien et lui colle amendes et retraits de points. Emilie fait un malaise et tombe par terre, Kevin fonce chez les Nebout et force la porte pour la sauver…

Patrick se réjouit d’avoir Joseph comme taupe. Mais Elsa ne tombe pas dans le piège de son comptable quand il lui propose de gruger l’URSAFF. Comme promis, Elsa rend Enzo à Jade, qui fuit à l’étranger avec lui. Elsa veut refonder une famille autour de ses neveux, qu’elle veut prendre avec elle…



Sabrina s’est réveillée à l’hôpital saine et sauve. Dans les couloirs, elle croit voir une silhouette qui l’observe, et entendre une voix qui l’appelle. Elle se lance à sa poursuite…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3983 du 29 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

