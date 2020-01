« Demain nous appartient » actu : le retour de Lorie repoussé ou compromis ? (vidéo)

« Demain nous appartient » actu. Souvenez-vous. Il y a un peu plus d’un an maintenant son départ avait ému toute la communauté de fans du feuilleton de TF1. Dans l’émission de Nikos Aliagas « 50 Inside », la comédienne déclarait alors : « Je vais faire une petite pause. Une pause d’un an » tout en précisant que cette dernière ne serait pas effective avant le mois d’avril à l’écran.



Un an plus tard, on aurait donc pu penser que Lorie allait très vite retrouver le chemin des studios. Oui mais NON. Cette semaine, sur l’antenne de RTL, Lorie a très clairement expliqué que ce retour n’était pas prévu pour tout de suite…

« J’avais besoin de faire cette pause parce que ça faisait déjà deux ans que j’étais sur cette série. La série se tourne à Sète (…) moi, ma vie, elle n’est pas à Sète (…) J’avais besoin de temps pour remonter à Paris, pour repasser du temps avec mes amis, ma famille, pour pouvoir aussi faire d’autres choses, faire d’autres projets… » a d’abord déclaré Lorie.



Puis d’expliquer, qu’en accord avec la production, un point de la situation devait être fait au bout d’un an. Et ce point a été fait. Malheureusement pour les fans, un retour en Avril, comme certains pouvaient l’espérer, n’est pas à l’ordre du jour. Trop compliqué pour Lorie avec tous les projets qui arrivent…

A t-elle toujours envie de tourner dans DNA ? Oui, mais sous certaines conditions. « L’envie est toujours là, c’est la famille, c’est une belle série, j’ai envie de revenir » a déclaré la chanteuse et comédienne tout en précisant qu’elle n’avait pas d’idée quand à la date de son retour. Seule certitude, son absence sera beaucoup plus longue que prévue.

Lorie a ensuite apporté quelques précisions qui pourraient en décevoir certains. Et de rajouter : « Si je reviens, ça ne sera pas pour du quotidien, tous les jours, tous les jours. Ce sera pour une arche ou deux arches exceptionnelles ».

« Demain nous appartient » actu : l’interview de Lorie en vidéo

Si vous préférez les images, découvrez l’interview de Lorie Pester. C’était il y a quelques jours à peine dans l’émission de RTL « On a tellement de choses à se dire »

Alors le retour de Lorie est-il simplement repoussé ou carrément compromis ?

