Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 7 février 2020

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 31 janvier 2020 – C’est le week-end et la semaine a été riche en rebondissements dans votre série « Un si grand soleil ». Et en attendant de voir la suite dès demain sur France 2, on vous propose d’en savoir plus sur ce qui vous attend au début du mois de février avec les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 3 au 7 février 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans trois semaines, Eliott va mettre en place une stratégie risquée tandis que sa mère, Eve, va démarrer une nouvelle histoire. De son côté, Manon va devoir faire face aux lourdes conséquences de ses actes…

Quant à Enric, il va voir son passé le rattraper…



Lundi 3 février 2020, épisode 376 : Alors qu’Emmy joue les entremetteuses, les affaires d’Eliott prennent une nouvelle ampleur. Pendant ce temps, la pression s’accentue sur Enric ; ses erreurs se retourneront-elles contre lui ?

Mardi 4 février 2020, épisode 377 : Tandis que Camille est attrapée la main dans le sac, Eliott met en place une stratégie de séduction diabolique. Manon, de son côté, est obligée de prendre partie.

Mercredi 5 février 2020, épisode 378 : Alors qu’Enric rumine le passé, Eliott sent la menace se rapprocher, y échappera-t-il ? Quant à Manon, elle prend une décision difficile sur un coup de tête.

Jeudi 6 février 2020, épisode 379 : Tandis qu’Ève semble prête à entamer un nouveau chapitre de sa vie, Manon doit faire face à une disparition. Pendant ce temps, Arthur et Léa se dévouent volontiers pour servir de cobayes.

Vendredi 7 février 2020, épisode 380 : Alors que Manon se sent terriblement coupable, les parents d’Antonin testent leur nouveau projet avant l’ouverture. Pendant ce temps, Ève est sur un petit nuage.

