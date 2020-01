« Secrets d’histoire » du 20 janvier 2020 : ce soir, splendeur et déchéance de Lady Hamilton (vidéo)

« Secrets d’histoire » du 20 janvier 2020. Ce soir vous avez rendez-vous avec votre magazine « Secrets d’histoire » ce soir. Cette semaine Stéphane Bern nous propose un numéro inédit consacré à la splendeur mais aussi à la déchéance de Lady Hamilton, connue pour avoir été la plus grande courtisane du XVIIIe siècle.



ANNONCES





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première, en replay et streaming vidéo sur France.TV.

« Secrets d’histoire » du 20 janvier 2020 : votre émission de ce soir

« Nulle destinée ne fut plus extraordinaire que celle-là », a écrit Alexandre Dumas à propos de Lady Hamilton. Et comment imaginer une vie plus romanesque que celle de cette Anglaise, belle à damner un saint ? Sans titre ni fortune, elle connaît une ascension spectaculaire à la fin du siècle des Lumières en épousant l’ambassadeur britannique à Naples, puis en devenant l’amie intime de la reine Marie-Caroline et la maîtresse de l’Amiral Nelson.



ANNONCES





Née dans la misère, élevée dans la campagne galloise, rien ne la prédestinait à tutoyer les sommets. La jeune Emma se livre à la prostitution sur les trottoirs humides de Londres, avant de passer entre les bras des jeunes aristocrates sans vergogne. Sa plastique hors normes n’échappe pas au regard des grands peintres de son temps, comme George Romney, dont elle devient la muse pour une trentaine de toiles.

Sa vie bascule en 1786 lorsqu’elle est envoyée faire un séjour à Naples chez Sir William Hamilton, à l’ombre du Vésuve. Homme féru d’art antique, l’ambassadeur britannique s’éprend de la jeune femme aux allures de nymphe. Sous l’égide de son nouveau pygmalion, Emma crée ses « Attitudes », un spectacle de tableaux vivants, aux accents érotiques, où elle redonne chair aux grandes figures de la mythologie. Les voyageurs du Grand Tour, à l’instar de Goethe, en font une égérie célébrée dans toute l’Europe des Lumières.

Devenue une lady, grâce à son mariage avec Sir William, l’irrésistible Emma est introduite à la cour du Royaume de Naples. Son étroite amitié avec la reine Marie-Caroline fait courir d’étonnantes rumeurs. Mais l’amour de sa vie est pourtant bien celui d’un homme – et quel homme ! – l’amiral Nelson, ennemi juré de Napoléon. Le héros brave les pires tempêtes sur son navire mais c’est pour Emma que son cœur chavire.

Comment imaginer alors que cette fulgurante ascension laisse place à une terrible déchéance ? Après la bataille de Trafalgar, le conte de fée tourne au cauchemar. Lady Hamilton entame une véritable descente aux enfers, digne d’une tragédie grecque. Ironie du sort, c’est dans cette France, maudite à ses yeux, à Calais, qu’elle est morte et enterrée dans le plus grand dénuement.

Stéphane Bern et « Secrets d’Histoire » vous invite à découvrir le destin hors du commun de Lady Hamilton. Des brumes d’Angleterre à la douceur méditerranéenne, des maisons closes de Londres aux ors des palais royaux napolitains, en passant par les villas de Palerme, ce numéro inédit de Secrets d’Histoire vous ouvre les portes de lieux extraordinaires, en compagnie d’une pléiade d’invités d’exception. Un récit haut en couleurs semé d’anecdotes savoureuses pour dépeindre les splendeurs et les misères d’une courtisane.

Et avec la participation de…

Gennaro Toscano, conseiller scientifique à la BNF

Gilbert Sinoué, romancier

Mélanie Traversier, historienne et comédienne

Evelyne Lever, historienne

Jean-Paul Desprat, historien

Kate Williams, historienne

Sylvain Bellenger, Directeur du Musée de Capodimonte

Carlo Knight, historien

SAR la Princesse Béatrice de Bourbon des Deux-Siciles

La Marquise Federica de Gregorio

Quintin Colville, curateur du National Maritime Museum deGreenwich

Lily Style, présidente la Emma Hamilton Society

Vidéo

Et on termine bien sûr par les images. Découvrez maintenant le teaser vidéo de votre émission de ce soir…

Connaissez-vous Lady Hamilton, la plus grande courtisane du XVIIIe siècle ?@secretshistoire avec @bernstephane, c'est lundi à 21.05 ! 🔝 pic.twitter.com/MwVoSZVTV6 — France 3 (@France3tv) January 18, 2020

4.85 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES