Plus belle la vie : ce soir, Abdel et Mila désespérés (résumé + vidéo de l’épisode 3976 PBLV du 20 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3976 du lundi 20 janvier 2020 – Une nouvelle semaine commence et ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Abdel et Mila sont désespérés concernant l’état de santé d’Alison…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3976

Pavel met la pression sur les Fedala pour qu’ils règlent leur dette avec l’argent du trafic de Renaud. Karim prétend devant Patrick qu’ils se font racketter par Pavel. Mila reproche à Jeanne de ne pas pouvoir aider Alison à obtenir sa greffe. Elle se rapproche d’Abdel, qui se sent lui aussi impuissant à sauver Alison. Abdel et Elsa se demandent comment faire sortir Arthur de prison, c’est le seul qui pourrait les aider à trouver un foie…

Laetitia n’assume pas le baiser échangé avec Sébastien et culpabilise. De son côté, Emilie rassure Kevin, elle sait qu’il lui a raconté la vérité sur la lettre. Kevin intercepte un message de Sébastien, et s’inquiète qu’il fasse la cour à sa mère. Sebastien et Laetitia n’assument pas mais le désir reste bien là…



ANNONCES





En faisant redoubler d’efforts Eric, Blanche le pousse à se faire une entorse. C’est fichu pour le concours, mais Blanche lui propose d’emménager chez elle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3976 du 20 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

4.67 / 5 ( 18 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES