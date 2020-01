« New Amsterdam » du 22 janvier 2020 : ce soir TF1 lance la saison 2 (vidéo)

« New Amsterdam » du 22 janvier 2020. Le final de la saison 1 « New Amsterdam » a été diffusé mercredi dernier. Ce soir vous ne manquerez pas les 3 premiers épisodes de la saison 2 de ! Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Au programme de votre soirée les épisodes « Retour à la vie » dès 21h05, « Question de temps » dès 21h55 et « Garde à vous ! » dès 22h50.

« New Amsterdam » du 22 janvier 2020 : ce soir 3 épisodes inédits

Voici le résumé de vos épisodes



« Retour à la vie » : Trois mois après le terrible accident, Max est de retour à l’hôpital. Il se bat pour une malade diabétique qui n’a plus les moyens de s’acheter de l’insuline. Reynolds voit débarquer dans son service Duke, un jeune interne noir, ambitieux et doué auquel il s’identifie. Kapoor, tente désespérément d’aider une patiente qui souffre de polyarthrite et sur qui aucun traitement ne fait effet. Iggy, toujours aussi bienveillant propose à son mari Martin d’adopter un cinquième enfant et une nouvelle recrue arrive au service oncologie.

« Question de temps » : Max enquête auprès du personnel afin de comprendre les facteurs qui les empêchent d’être au mieux de leur forme pour offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Reynolds laisse la responsabilité à Duke d’examiner un patient atteint de zona qui se trouve aux urgences. Alors qu’il a oublié un examen et renvoyé le patient chez lui, Duke n’ose pas avouer son erreur et ment à Reynolds. Bloom souffre attrocement car elle ne prend pas d’antidouleurs à cause de son addiction et tente de trouver des parades mais rien n’y fait. Sharpe et Castro proposent le test pour la thérapie ciblée à tous les patients atteints de cancer. Dix-sept d’entre eux remplissent les critères mais aucun des trois du groupe de belote. Max travaille comme un fou et Kapoor est très inquiet car il soupçonne des difficultés à faire face au deuil.

« Garde à vous » : Max décide d’engager Todd Benson, un ancien vétéran, pour remplacer son assistante. Il se heurte à une vision opposée à la sienne car l’homme ne partage pas ses vues sur les bienfaits d’un système de santé public. Max décide de placer quelqu’un au cœur du conseil d’administration pour faire voter un programme d’assistance postopératoire à domicile. Iggy est désemparé lorsqu’il voit les adolescents de qu’il suit tomber malades tous en même temps. De son côté, Sharpe décide de prendre la défense d’un patient que la hanche artificielle défectueuse empoisonne et adopte une stratégie risquée. Rohan vient dire avoir à son père avant de partir pour une tournée avec son groupe. Kapoor découvrira plus tard qu’il a en fait pris la fuite, incapable de gérer une nouvelle déstabilisante.

Quelle audience pour le lancement de la saison 2

Nouveau succès d’audience ? La semaine dernière, la série s’est classée en tête des audiences de la première partie de soirée avec 3.35 millions de fans pour les deux premiers épisodes, soit 15.8% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). Carton sur le public féminin avec 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Qu’en sera t-il ce soir ?

