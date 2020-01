« The Voice » saison 9 (vidéo) : découvrez la première Voix de la nouvelle saison !

ANNONCES





« The Voice » saison 9 (vidéo). On vous l’a annoncé il y a quelques semaines. Pour ceux qui ont loupé l’info, « The Voice » saison 9, ça démarre le 18 janvier 2020 sur TF1. Pour plus d’infos sur cette nouvelle saison, sur les nouveaux coachs et/ou les nouvelles règles >>> suivez ce lien.



Et s’il faudra encore un peu s’armer de patience pour découvrir le tout premier numéro d’un télé-crochet qui se réinvente, le buzz lui a déjà commencé sur la toile.

« The Voice » saison 9 (vidéo) : la première voix

TF1 et la production ont dévoilé ce soir une vidéo de la toute première voix de cette nouvelle saison. Et nous avons bien sûr choisi de vous la faire découvrir.



Comme le veut la tradition, fermez les yeux, ouvrez les grands oreilles et laissez-vous emporter par cette incroyable VOIX. Mais va t-elle séduire nos 4 nouveaux coachs ?

#TheVoice

⁰Fermez Les 👁

Ouvrez Grand Les 👂

Et laissez-vous porter par la 1ère Voix de la saison ✨

The Voice est de retour avec @amel_bent @lfabianofficial @LavoineOfficiel @ObispoPascal et @nikosaliagas Samedi 18 Janvier sur @tf1 et @MYTF1 ! pic.twitter.com/9Z22iFp2iR — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) January 7, 2020

Alors vous aimez ou pas ? « The Voice » saison 9, ça démarre le 18 janvier 2020 sur TF1 et sur MYTF1. L’émission sera de nouveau présentée par Nikos Aliagas. Quant aux fauteuils rourges de coachs, ils seront occupés par : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

