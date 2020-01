« Grey’s Anatomy » spoilers : une star quitte la série !

ANNONCES





« Grey’s Anatomy » spoilers. Veritable tremblement de terre pour les fans de la série médicale « Grey’s Anatomy ». Ce soir le site Variety nous annonce en effet le départ de l’une des stars du programme, le beau Justin Chambers, alias Alex Karev.



Celui qui a commencé comme stagiaire au sein du Seattle Grace Hospital, avant d’en devenir le chirurgien pédiatre, a choisi de tirer sa révérence après 15 saisons.

Et la mauvaise nouvelle c’est que le dernier épisode dans lequel il apparaît pour la dernière fois a déjà été diffusé sur ABC. À priori, il n’y aura donc pas d’adieux officiels dans la saison 16 actuellement en cours de diffusion.



« Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui ont tant rythmé vie au cours de ces 15 dernières années » a déclaré l’acteur dans un communiqué rendu public par Variety.

Puis d’expliquer son choix avait été motivé par un choix de carrière.

« Depuis quelque temps j’ai envie de le diversifier dans mes rôles d’acteur et mes choix de carrière. Et, alors que j’ai 50 ans et que je suis bénie par ma remarquable épouse et mes cinq merveilleux enfants, je crois que c’est le bon moment » a t-il poursuivi.

Et il semblerait qu’il soit resté en bons termes avec la chaîne et les équipes de production….

« Alors que je quitte Grey’s Anatomy, je tiens à remercier la famille ABC , Shonda Rimes, les acteurs originaux de la distribution Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de cette incroyable équipe, passée et présente, mais aussi bien sûr, les fans pour leur fidélité durant cette belle aventure.

Alors que « Grey’s Anatomy » est assez logiquement en perte de vitesse – après autant de saisons c’est un peu normal ) comment la série va se remettre de ce départ ? Rappelons qu’au fil des saisons, Alex est devenu l’une des stars du programme aux côtés d’Ellen Pompeo.

