Meghan et Harry soutenus par la Reine Elizabeth II

On disait la Reine Elizabeth II déçue et même très en colère contre son petit fils le Prince Harry et son épouse Meghan Markle. Rappelons que ces derniers ont annoncé vouloir se mettre en retrait de la famille royale et devenir indépendants, notamment sur le plan financier. Et bien au final, et à la surprise générale, la Reine Elizabeth II leur apporte son soutien. Soit les tabloïds ont encore voulu faire le buzz en écrivant n’importe quoi, soit la Reine a mis un peu d’eau dans son vin pour éteindre le feu et/ou montrer qu’elle était une souveraine moderne. Dans tous les cas, l’histoire retiendra que Meghan et Harry ont gagné !



Reine Elizabeth II soutient Harry et Meghan

Et c’est via un communiqué que la grand-mère d’Harry a apporté son soutien au jeune couple.

« Ma famille a eu une discussion très constructive à propos de l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi-même nous soutenons le souhait de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie, en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres de la famille royal à temps complet, nous respectons et comprenons leur choix d’une vie plus indépendante tout en restant une partie importante de ma famille ».

Puis de préciser qu’il restait un peu de travail à accomplir pour que cet exil de Meghan et Harry puisse se faire progressivement. Rappelons que ces derniers entendent partager leur temps entre le Canada et le Royaume-Uni.



La Reine a aussi précisé qu’un accord avait été trouvé sur « une période de transition » durant laquelle Harry et Meghan pourront vivre comme ils le souhaitent entre le Royaume-Uni et le Canada.

Pas de précision particulière quant aux revenus et aux avantages dont le couple pourrait toujours bénéficier. On devrait en savoir plus d’ici peu…

Et alors que certains voient dans cette décision de la Reine une main tendue à son petit fils, d’autres décortiquent déjà le communiqué et y voient un message de fermeté ^^.

