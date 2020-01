« Stars à nu » : le 31 janvier 2020 sur TF1 (vidéo)

« Stars à nu ». On vous en a beaucoup parlé et ça arrive enfin. L’émission « Stars à nu » débarque sur TF1 le 31 janvier prochain dès 21h05 et sur MYTF1 pour les vidéos, le streaming et autres replay. Deux soirées évènementielles au programme présentées par Alessandra Sublet, avec la participation de Chris Marques.

Sur la scène mythique du Lido de Paris, quinze personnalités, huit femmes et sept hommes, ont décidé de se mettre à nu pour sensibiliser les Français au dépistage du cancer du sein, et des cancers de la prostate et du testicule.

Adapté du format britannique Who Bares Wins, ce programme exceptionnel est produit par Arthur et sa société Satisfaction The Television Agency.

« Stars à nu » : quelles sont les personnalités qui vont se déshabiller ?

Côté hommes : Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro, Olivier Delacroix, Alexandre Devoise, Bruno Guillon, Satya Oblette et Franck Sémonin.

Côté femmes : Alessandra Sublet, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Marine Lorphelin, Firmine Richard, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne et Maddy Burciaga.

Tous tomberont le haut comme le bas se livrant ainsi à un effeuillage pour la bonne cause.

A propos

Ces personnalités vont s’entraîner pendant des semaines afin de réaliser une chorégraphie durant laquelle elles se déshabilleront devant un public de 1 200 personnes, dans la salle mythique du Lido de Paris.

Ces célébrités touchées de près ou de loin par la maladie vont vivre une expérience unique où elles vont devoir se surpasser pour surmonter leur peur et se mettre à nu en public. Chaque soirée revient sur les semaines d’entraînements, les confessions, les rencontres et la préparation jusqu’au grand show final, mis en scène par Chris Marques.

Le message que veulent faire passer les célébrités est simple : « Si nous arrivons à nous déshabiller devant vous tous, vous-mêmes vous pouvez vous déshabiller devant votre médecin pour vous faire dépister ».

« Si une seule vie est sauvée grâce à nous, nous aurons gagné notre pari ! »

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce vidéo de votre émission

