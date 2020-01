« On n’est pas couché » du 25 janvier 2020 : invités et chroniqueurs de l’émission ONPC (+ vidéo replay)

« On n’est pas couché » du 25 janvier 2020 : liste des invités et chroniqueurs de ONPC. Samedi soir, et comme chaque semaine, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « On n’est pas couché » Il sera diffusé dès 23h25 juste après un nouveau numéro de l’émission « Les grosses têtes ».



Entouré de deux nouveaux chroniqueurs – ADELE VAN REETH et ROMAIN GOUPIL – l’animateur reviendra comme toujours, mais à sa façon, sur les temps forts de l’actualité de la semaine écoulée.

« On n’est pas couché » du 18 janvier 2020 : les invités de la semaine

✔️ EMMANUEL TODD



L’écrivain sera présent pour présenter son dernier livre : « Les Luttes de classes en France au XXIème siècle » aux éditions du Seuil.

✔️ ALEXIS MICHALIK & JULIETTE DELACROIX

Ils viendront présenter la nouvelle pièce de théâtre « Une histoire d’amour » dernière création d’Alexis Michalik.

Texte et mise en scène d’Alexis Michalik.

Avec Pauline Bression, Juliette Delacroix, Alexis Michalik, Marie-Camille Soyer et, en alternance, Lior Chabbat et Violette Guillon.

✔️ RICHARD ANCONINA & XAVIER DURRINGER

Ils viendront présenter le téléfilm policier « Un mauvais garçon » réalisée par Xavier Durringer qui sera diffusé le 5 février sur France 2.

Avec Richard Anconina, Isabelle Renauld, Andréa Ferreol, Judith Magre, Jean-Claude Dauphin, Rachid Hafassa et Alexandre Desrousseaux.

Auteurs Sabrina Compeyron et Olivier Gorce.

✔️ THE AVENER

L’artiste viendra présenter son deuxième album « Heaven » chez Capitol qui sort le 24 janvier

Avec un LIVE avec son titre « Under the Waterfall », piano/ voix avec le chanteur M.I.L.K + et de 2 choristes (GLADYS GERMANY & CATHERINE VIGON)

✔️ SOPHIE VENETITAY

Secrétaire Adjointe du SNES FSU ; Professeur de SES au lycée.

Vidéo replay

En attendant de découvrir ce nouveau numéro inédit, découvrez maintenant une vidéo replay de la précédente émission. Et nous avons choisi pour vous l’intervention de Linda Kebbab à propos des bavures policières.

« On n’est pas couché » c’est aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

Quelle audience pour ce numéro ?

La semaine dernière l’émission a plutôt bien fonctionné avec 809.000 fidèles pour 14.4% de part de marché.

