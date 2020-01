Plus belle la vie : ce soir, Blanche envoie balader Eric (résumé + vidéo de l’épisode 3968 PBLV du 8 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3968 du mercredi 8 janvier 2020 – Ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Eric va se décider à demander de l’aide à Blanche pour préparer le concours de commissaire… Mais on peut dire que ce n’est pas du tout gagner !…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3968

Abdel tente de convaincre Alison de parler de la trahison de Jade mais elle craint la réaction d’Elsa. Abdel et Joseph suivent la piste du transfert d’argent sur le compte. Abdel parle à la place d’Alison pour dénoncer Jade à Elsa. Elle en veut à Abdel d’avoir trahi sa confiance, mais surtout, elle a peur pour son amie Jade. Abdel fait part à Elsa de sa terrible expérience de la violence, pris par l’ivresse du pouvoir et de la vengeance. Il ne faut pas qu’elle devienne un assassin et qu’elle fasse des dommages collatéraux…

Boher est embêté quand Samia décide de lui confier Lucie au dernier moment pour la semaine. Il n’ose pas lui avouer qu’il a un problème avec son coloc. C’est Gaétan, de plus, qui accueille la petite à l’appartement, Boher étant retenu au commissariat. Boher, enragé, se précipite chez lui, et trouve Gaétan en train de faire faire tranquillement ses devoirs à Lucie, qui est ravie…



Eric peine sur le bachotage du concours, contrairement à Ariane, qui arrive même à se libérer du temps pour réviser. Patrick suggère à Eric de prendre Blanche comme coach de révision…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3968 du 8 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

