Audiences prime 5 janvier 2020 : « Les Tontons flingueurs » largement en tête

Audiences prime 5 janvier 2020. Les vacances de Noël sont désormais derrière nous, alors en avant pour une nouvelle année pleines de chiffres. En cette veille de rentrée, qui a remporté la bataille des audiences de ce dimanche soir en première partie de soirée ?



Et bien c’est une belle surprise ce matin. France 2 prend en effet largement la tête avec l’indémodable film de Georges Lautner « Les Tontons Flingueurs ». 5 millions de nostalgiques ont regardé ce film culte du cinéma français soit 22.9% des téléspectateurs.

Audiences prime 5 janvier 2020 : le reste du top 5

TF1 suit avec le film de science-fiction porté par le beau Matt Damon « Elysium ». Malgré son statut de rediffusion, vous étiez 3.62 millions à le (re)découvrir hier soir, soit 16.4 % du public présent devant son poste de télévision.

"On est censé entrer dans la forteresse la mieux gardée de l'Univers ?!"

⏰#Elysium, avec Matt Damon et Jodie Foster, ce soir à 21:05 pic.twitter.com/v70HQbKpWS — TF1 (@TF1) January 5, 2020

Notez que TF1 était toutefois leader sur cible avec par exemple 27% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats ou bien encore 28% sur les 25-49 ans.

On retrouve ensuite France 3 et de nouvelles enquêtes de Vera, enfin nouvelles si on veut puisqu’il s’agissait encore de rediffusions. Le premier épisode de la soirée a ainsi pu compter sur 2.98 millions de fidèles pour une part d’audience moyenne de 12.8%.

Quant au magazine de M6 « Zone Interdite », il a intéressé hier soir 2.65 millions de Français (pda 11.8%). Il avait pour thème hier soir la vie secrète des paquebots de croisière….

Arte complète le top 5 avec le film inédit de Rob Marshall « Chicago ». Porté par Richard Gere, Catherine Zeta Jones et Renée Zellweger, il a rassemblé 788.000 téléspectateurs (pda 3.4%)

