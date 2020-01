Plus belle la vie : ce soir, le grand hommage des mistraliens (résumé + vidéo de l’épisode 3980 PBLV du 24 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3980 du vendredi 24 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », les mistraliens organisent un grand hommage aux victimes de l’effondrement du gymnase. Une commémoration reprise par les politiques, en pleine campagne pour les municipales…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3980

Alison réagit bien au traitement mais a besoin d’une plus forte dose de médicaments antirejet. Arthur s’en procurera une fois qu’il aura son argent. Elsa et Karim réussissent à ouvrir le coffre et récupèrent les liasses de billets. Mais en donnant l’argent à Arthur, les Fedala mettent leurs vies entre les mains de Pavel. La préfète qui a eu vent de la perquisition de la clinique, vient remonter les bretelles de Patrick et exige que l’enquête s’arrête. De son côté, Karim livre Arthur à Samir…

Noé n’est pas dans son assiette, il quitte même l’appartement avec les vêtements d’Éric. Ce dernier grille le mégot dans la poubelle et en fait part à Blanche, qui est assommée. Elle demande des comptes à Noé qui zone au Mistral, qui lui dit que le joint appartient à Eric…



Le Mistral est uni dans l’émotion à la commémoration de la catastrophe du gymnase. Lougane en profite pour se mettre en avant ce qui irrite Samia…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3980 du 24 janvier

