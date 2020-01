Audiences access 23 janvier 2020 : record égalé pour « Quotidien », Margaux dope toujours « N’oubliez pas les paroles », « Plus belle la vie » en hausse

Audiences access 23 janvier 2020. Comme chaque matin, et après les audiences prime de ce 23 janvier 2020, découvrez les audiences de l’access. Toujours de très bons scores pour « N’oubliez pas les paroles », un record historique égalé pour le « Quotidien » de Yann Barthès et une petite faiblesse de « Un si grand soleil » dépassé par PBLV.



Et pour « fêter » ce record, on commence exceptionnellement par les audiences des 3 principaux talks

Les talks



Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 1.09 million de téléspectateurs (pda 5.3%)

✔️ Deuxième partie : 1.89 million de téléspectateurs (pda 8.1%) – Record historique égalé en part de marché.

#Audiences Nouveau Qarton pour #Quotidien S04E89 avec @JPGaultier et Iannis Roder sur @TMCtv 📌 1,9M de Tvsp

🔝Pic à 2,6M de Tvsp ✅8,1% de PdA 4+👏👏👏 ✅ 14,6% de PdA auprès des Ind25/49

🏅 2ème Chaîne Nationale ✅ 16,9% de PdA auprès des ICSP+

🏅 2ème Chaîne Nationale pic.twitter.com/3tslEj6Ofq — TF1 Pro (@TF1Pro) January 24, 2020

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 905.000 téléspectateurs (pda 4.1%)

✔️ Deuxième partie : 1.33 million de téléspectateurs (pda 5.7%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.25 million de téléspectateurs (pda 6.7%)

✔️ C à vous, la suite : 630.000 téléspectateurs (pda 2.8%)

Audiences access 23 janvier 2020 : autres chiffres

Avant 20 heures

Avant 20 heures, c’est toujours le jeu « N’oubliez pas les paroles » qui domine. Les performances et les victoires de Margaux continuent de doper les chiffres. 4.07 millions de fans et 21% de part de marché pour le second numéro d’hier soir.

Le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » reste assez faible avec 3.25 millions de téléspectateurs et 16.5% de part de marché. Légère hausse tout de même par rapport à la veille.

On retrouve ensuite le « Le 19/20 national » de France 3 qui a informé 2.76 millions de téléspectateurs pour 13.7% de pda. Pas bien loin derrière on retrouve « Le 19.45 » de M6 avec 2.73 millions de Français (pda 12.8%)

Quant à l’émission de M6 « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » elle voit ses performances orientées à la hausse avec 1.43 million de fidèles (pda 8.5%) et une pda record sur le public féminin.

Bon score pour la nouvelle formule de #chasseursdappart sur @M6 : 🎉Meilleur score FRDA<50 depuis juin 2018 (hors été)avec 15%👏👏 pic.twitter.com/1f9mVAZMF4 — M6Pro (@M6pro) January 24, 2020

Après 20 heures, hors JT

Du côtes des fictions quotidiennes, les « Scènes de ménages » de M6 continuent de largement dominer mais sont en baisse avec 3.61 millions de téléspectateurs soit 15.3 % de l’ensemble du public.



Une fois n’est pas coutume la série de France 3 « Plus belle la vie » prend la seconde place avec 3.21 millions de mistraliens soit 13.7% des téléspectateurs.

« Un si grand soleil » sur France 2 est en perte de vitesse avec 3.09 millions de fans pour 13.1% de pda.

Télé-réalité

On termine comme toujours par la télé-réalité. « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 affichent une belle performance mais sont en baisse avec 683.000 téléspectateurs pour 3 % de pda.

A contrario, ça remonte pour « La villa des coeurs brisés » de TFX avec 445.000 fidèles (pda 2.4%).

