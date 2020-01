Un si grand soleil en avance : Johanna doit prendre des risques (résumé + vidéo épisode n°357 du 7 janvier)

ANNONCES





Ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil », Johanna a finalement une chance de pouvoir échapper à un procès et à la prison ! En effet, alors qu’elle a franchi la ligne et a décidé de tout dire à la police hier, on lui propose un marché qu’elle ne peut pas refuser mais qui n’est pas sans risque…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 357

Becker propose à Johanna d’éviter un procès qui ruinerait sa carrière et l’enverrait tout droit en prison pour deux ans. Le procureur est prêt à lui offrir l’immunité si elle accepte de collaborer pour démanteler le réseau de Gimenez ! Mais Becker ne lui cache pas qu’il s’agit d’une mission dangereuse…

De son côté Manon Bastide vit une belle histoire d’amour et fait une nouvelle jolie rencontre.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 7 janvier

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

