« H24 » : la série évènement de TF1 à compter du 3 février 2020

« H24 » est une nouvelle série médicale dont on vous parle depuis un petit moment déjà. La bonne nouvelle c’est qu’elle débarque enfin sur TF1 à compter du lundi 3 février 2020.



Au casting de « H24 » : Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita ou bien encore Florence Coste.

Aux côtés de ces 4 têtes d’affiche, nous retrouverons également : Axel Kiener, Omar Mebrouk, Renaud Roussel, Evelyne El Garby-Klaï, Jordi Le Bolloc’h, David Baïot (ex star de « Plus belle la vie ») Sophie Guillemin, Liv del Estal, Alexis Loret, ou bien encore Bruno Putzulu.



Mais « H24 » c’est quoi ?

« H24 » est une série médicale en 8 épisodes adaptée du format finlandais « Nurses ». En cas de succès, on imagine qu’une saison 2 pourrait voir le jour…

Pour décrire cette nouvelle série, TF1 se contente pour le moment de ces quelques lignes….

Entre patients, médecins et vie privée, les 4 infirmières de H24 relèvent tous les jours de nouveaux défis au sein des urgences chirurgicales de l’hôpital Fleming. Gabrielle, Sofia, Florence et Tiphaine, 4 femmes d’exception qui cachent chacune un secret, une blessure et des rêves…

« H24 » : c’est tous les lundis à 21h05 sur TF1 et MYTF1 à compter du 3 février 2020.

