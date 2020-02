« Stars à nu » du 7 février : ce soir sur TF1, c’est le tour des filles ! (vidéo)

ANNONCES





« Stars à nu » du 7 février 2020. Après les hommes, place aux femmes. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, pour découvrir le second numéro de « Stars à nu ». Rappelons que le but de cette émission est de sensibiliser au dépistage contre le cancer. Et puisque c’est maintenant au tour des femmes de se déshabiller pour la bonne cause, il s’agit de les sensibiliser au dépistage contre le cancer du sein (cancer le plus fréquent chez la femme avec 12 000 décès en 2017).



ANNONCES





« Stars à nu » du 7 février : ce soir, place aux femmes

Voici la liste des 8 personnalités qui ont accepté de relever le défi lancé par Alessandra Sublet : Firmine Richard, Fanny Leeb, Mareva Galanter, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga, Alessandra Sublet et Marine Lorphelin.

Après des semaines d’entraînement, afin de réaliser une chorégraphie, ces 8 femmes vont se déshabiller intégralement devant un public de 1200 personnes et des millions de téléspectateurs. Si elles ont été appelées c’est aussi parce qu’elles sont touchées de près ou de loin par la maladie.



ANNONCES





Et c’est ensemble qu’elles vont vivre une expérience unique où elles vont devoir se surpasser pour surmonter leur peur et se mettre à nu en public.

Vidéo

Teaser vidéo de cette seconde soirée….

Quelle audience pour « Stars à nu » ?

Le premier numéro a plutôt bien fonctionné puisqu’il s’est placé en tête des audiences de la première partie de soirée. Il avait alors suscité la curiosité de 3.62 millions de personnes soit 20.3% des téléspectateurs.

4.8 / 5 ( 15 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES