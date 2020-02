« Braquage à l’ancienne » avec Morgan Freeman, Michael Caine : ce soir sur France 3

ANNONCES





« Braquage à l’ancienne » est le titre du film inédit que diffusera ce soir France 3 à partir de 21h05. Un film signé F. Gary Gray avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Un vrai thriller particulièrement efficace également à suivre en stremaing vidéo via la fonction direct de France.TV



Egalement au casting Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Frankie G et Donald Sutherland.

« Braquage à l’ancienne » : votre film

Le plan audacieux et sans défaut, le braquage exécuté de main de maître, la fuite à travers les canaux de Venise nette et sans bavure. Charlie Croker, son mentor John Bridger et leurs hommes n’auraient pas assez d’une vie pour savourer les fruits amplement mérités de ce casse historique. Cependant, la bande hébergeait à son insu un traître, qui ruina d’un coup tout ses espoirs : tombant le masque, Steve Frezelli abattit froidement Bridger et s’enfuit avec les lingots.



À propos

« Braquage à l’ancienne » est en fait le remake du film « L’Or se barre » de Peter Collinson sorti en 1969 et porté par Michael Caine.

Une suite a été envisagée au cinéma puis à la télévision. Elle n’a jamais vu le jour

« Braquage à l’ancienne » : bande-annonce vidéo

En attendant ce soir, découvrez quelques images de votre film…

La retraite, ce n'est pas encore pour eux ! 🎬 « Braquage à l'ancienne » avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin, c'est jeudi à 21.05 ! pic.twitter.com/uo2XFooiSK — France 3 (@France3tv) February 4, 2020

