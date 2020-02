« Le Grand Oral » du 4 février 2020 : ce soir sur France 2 (vidéo)

« Le Grand Oral » du 4 février 2020. Après le succès rencontré lors de sa première édition 2019, le Grand Oral revient sur France 2. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.



ANNONCES





L’année dernière, ils nous ont émus, ils nous ont surpris, à l’instar de Virginie Delalande, candidate sourde et muette, dont la prestation dans le Grand Oral a été vue près de 20 millions de fois sur les médias sociaux.

Souvenez-vous de Bill François, gagnant du Grand Oral qui reviendra cette année remettre le trophée à notre nouveau champion. Sa déclaration d’amour à la France a séduit le public et le jury du grand Oral avec une performance vue par plus de 10 millions de personnes.



ANNONCES





Il avait alors remporté un contrat d’édition chez Fayard, et son livre « L’éloquence de la sardine » a été traduit dans plus de 14 langues.

« Le Grand Oral » du 4 février 2020 : au programme ce soir

Ce soir 9 nouveaux candidats seront devant vous : Ils ont de… 11 à 39 ans, ils viennent de France, d’outre-mer, de Belgique ou du Togo…

Certains se sont arrêtés en 4ème, d’autres sont à HEC ou d’autres encore viennent d’entrer au collège…

Il y en a qui se préparent à une carrière brillante mais il y en a aussi qui sortent de prison et sont ici pour commencer une nouvelle vie ; certains sont des pros de l’éloquence, d’autres souffrent d’importantes difficultés d’élocution…

Mais tous ont l’audace de se présenter à vous et de prendre la parole ce soir.

Ces femmes et ces hommes parlent pour la première fois, tous partagent l’amour des mots, et excellent dans l’art de s’exprimer. Ce qu’ils ont à dire ce soir est unique et puissant. Pour eux, le Grand Oral est l’occasion pour la première fois de s’adresser à des millions de Français.

Un jury renouvelé

Aux côtés de Bertrand Perier, avocat et spécialiste de l’éloquence et de Caroline Vigneaux ex-avocate et humoriste, nous avons le privilège d’accueillir cette année :

– Eric Dupond Moretti, avocat.

– Isabelle Nanty, Metteur en scène et comédienne

– Kheiron, Réalisateur et Stand Upper.

Cette année encore des invités se produiront sur la scène du Grand Oral avec notamment Marc-Antoine Le Bret, Christophe Mae…

Vidéo

Et on termine comme toujours par le teaser vidéo de la soirée…

La première édition vous avait passionnés sur les réseaux sociaux. #LeGrandOral, notre grand concours d'éloquence, revient mardi soir ! 9 candidats passeront devant notre jury composé de : @BertrandPerier, @cvigneaux, Eric Dupond Moretti, Isabelle Nanty et @MrKheiron ! pic.twitter.com/4k7DXLUDa3 — France 2 (@France2tv) February 3, 2020

4.89 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES