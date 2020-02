« Qui veut être mon associé ? » du 4 février 2020 : ce soir sur M6, l’épisode 4 (vidéos)

ANNONCES





« Qui veut être mon associé ? » du 4 février 2020. Ce soir sur M6 c’est déjà l’heure du 4ème numéro du nouveau magazine de Julien Courbet sur M6 « Qui veut être mon associé ? ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.



Dans ce programme, et comme vous le savez déjà, de jeunes entrepreneurs ont un rêve, un projet mais cherchent des investisseurs. Des chefs d’entreprise, experts dans leur domaine, sont prêts à les aider. Faut-il encore les convaincre…

« Qui veut être mon associé ? » du 4 février : ce soir…

Et ce soir vous découvrirez notamment Henry et Quentin. Leur souhait : réinventer le vêtement haute visibilité, celui qu’on utilise pour glisser, faire du vélo ou utiliser un véhicule terrestre à moteur. Des vêtements réfléchissants qui sont parfois difficiles à porter. Pour les rendre enfin élégants et offrir un plus large choix à ceux qui les portent, ils n’ont pas hésité à casser les codes. Pour mener à bien ce projet ambitieux, ils ont besoin de 150.000 euros.



Henry et Quentin veulent réinventer le vêtement haute visibilité 🦺⚠️

Réussiront-ils à lever 150 000 euros pour financer leur projet ?

📺 Qui veut être mon associé ? ce soir à 21:05 #QVEMA pic.twitter.com/XRH7v99OJO — M6 (@M6) February 4, 2020

Mais aussi…

Tenteront également de convaincre nos investisseurs, Aurore et Charles. Ils ont créé une application censée nous aider manger sain, grâce à une simple photo de son assiette ! Face au problème de surpoids et d’obésité, cette application est capable d’identifier les aliments présents dans votre assiette mais aussi d’estimer leur quantité. Puis à partir de cette simple photo, l’appli renvoie alors les informations nutritionnelles correspondantes afin d’établir un bilan complet des calories consommées, celles dépensées par le sport, celles qui restent à consommer, etc. Le tout agrémenté de quelques conseils.

Une appli qui aide à manger sain, grâce à une simple photo de son assiette 📸🍛🤯

Aurore et Charles tentent de convaincre les investisseurs de financer leur projet.

📺 Qui veut être mon associé ? mardi à 21:05 #QVEMA pic.twitter.com/mCYG5Gru02 — M6 (@M6) February 2, 2020

Audience : belle performance sur cibles

Le saviez-vous ? Les 3 premiers numéros ont permis à la chaîne de signer d’excellentes performances sur cibles, la chaîne ayant été leader sur les moins de 35 ans pour les 3 premiers numéros avec 23% de part de marché. Belles performance également auprès des fameuses ménagères et le public de moins de 50 ans.

#Audiencesjanvier @M6 avec les trois premières émissions de #QVEMA : ✅M6 LEADER auprès du public de moins de 35 ans

✅23% auprès des moins de 35 ans

✅18% auprès du public de moins de 50 ans

✅19% auprès des FRDA-50 ans pic.twitter.com/j88peAgtvs — M6Pro (@M6pro) February 3, 2020

L’épisode 4 de « Qui veut être mon associé ? », c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6play.

