« The Voice » (vidéo). Avant même de découvrir les 4èmes auditions à l’aveugle ce Samedi 8 Février à 21h05 sur TF1, une vidéo fait actuellement un véritable « buzz » avec plus de 10 millions de vues sur Facebook en une semaine : un duo improvisé entre Gustine, un talent harpiste à la voix de velours, et Marc Lavoine qui reprennent tous les deux l’un de ses plus grands succès « Les yeux revolver ».



Plus de 160 000 interactions, 8 400 commentaires, près de 65 000 partages ! Jamais auparavant une vidéo n’a eu un tel retentissement auprès du public avant sa diffusion en générant de tels chiffres !

Le plus gros buzz de l’histoire de « The Voice » (vidéo)

Découvrez maintenant un extrait de cette superbe rencontre musciale entre Gustine et Marc Lavoine.



Pour découvrir la prestation de Gustine dans son intégralité, rendez-vous samedi soir avec Nikos Aliagas et d’autres talents, venus de toute la France et même de Tahiti. Ils vont tout faire pour convaincre les 4 coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo, qu’ils ont leur place dans cette compétition.

« THE VOICE 2020 » est plus que jamais le théâtre des émotions, des surprises et de la découverte des grandes Stars de demain !

