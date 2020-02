Un si grand soleil en avance : un couple se reforme (résumé + vidéo épisode n°379 du 6 février 2020)

ANNONCES





Un couple va se reformer ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Eve va finalement recraquer pour Virgile et ils vont passer la nuit ensemble…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 379

Eve et Virgile passent à nouveau la soirée ensemble. Ils dinent et passent un bon moment. Mais au moment de se dire au revoir, Eve n’a pas envie de laisser Virgile mais elle ne peut pas l’emmener chez elle car il y a Eliott… Virgile profite donc de l’absence de Léa, qui est chez Antonin, pour ramener Eve et passer la nuit ensemble…

De son côté, Manon doit faire face à la disparition de Karel… Et Arthur et Léa se dévouent volontiers pour servir de cobayes.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 6 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

>>> Pour aller plus loin encore, découvrez les spoilers jusqu’au 14 février 2020 en suivant ce lien.

