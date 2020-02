Oscars 2020 : Brad Pitt récompensé pour la 1ère fois (PHOTO + PALMARÈS)

ANNONCES





Oscars 2020 le palmarès complet – C’est hier soir à Hollywood que se déroulait la cérémonie des Oscars 2020 avec comme toujours un parterre toujours aussi impressionnants de stars du cinéma mondial. Au cours de cette soirée, Brad Pitt, 56 ans, a ainsi décroché le tout premier Oscar de sa carrière.

En effet, l’acteur a été récompensé de l’Oscar du Meilleur second rôle masculin pour son rôle dans le film de Quentin Tarantino « Once Upon a Time… in Hollywood ».



ANNONCES





« C’est pour mes enfants, qui colorent tout ce que je fais. Je vous adore. Je vous remercie » a notamment déclaré Brad Pitt sur scène en récupérant sa précieuse statuette.

Et c’est le film « Parasite » qui ressort comme le grand gagnant de ces Oscars 2020, avec pas moins de quatre trophées : Meilleur film, Meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho, Meilleur scénario original et Meilleur film international.



ANNONCES





A noter également le sacre de Renée Zellweger, sacrée Meilleure actrice hier soir pour son rôle dans « Judy ». Il s’agit du 2ème Oscar de sa carrière

Oscars 2020 le palmarès complet

Meilleur film : « Parasite » de Bong Joon-ho

Meilleur réalisateur : Bong Joon-ho pour « Parasite »

Meilleur acteur : Joaquin Phoenix pour « Joker »

Meilleure actrice : Renée Zellweger pour « Judy »

Meilleur second rôle féminin : Laura Dern pour « Marriage Story »

Meilleur second rôle masculin : Brad Pitt pour « Once Upon a Time… in Hollywood »

Meilleur scénario original : « Parasite » de Bong Joon-ho

Meilleur scénario (adaptation) : « Jojo Rabbit » de Taika Waititi

Meilleur photographie : « 1917 » de Sam Mendes

Meilleure musique originale : « Joker » de Todd Phillips

Meilleure chanson originale : « (I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman) » d’Elton John et Taron Egerton

Meilleur film international : « Parasite » de Bong Joon-ho

Meilleur film d’animation : « Toy Story 4 » de Josh Cooley

Meilleur documentaire : « American Factory » de Julia Reichert et Steven Bognar

Meilleurs maquillage et coiffure : « Scandale (Bombshell) » de Jay Roach

Meilleurs costumes : « Les Filles du docteur March » de Greta Gerwig

Meilleur montage son : « Le Mans 66 » de James Mangold

Meilleur mixage son : « 1917 » de Sam Mendes

Meilleurs décors : « Once Upon a Time… in Hollywood » de Quentin Tarantino

Meilleurs effets spéciaux : « 1917 » de Sam Mendes

Meilleur montage : « Le Mans 66 » de James Mangold

Meilleur court-métrage : « The Neighbor’s Window » de Marshall Curry

Meilleur court-métrage d’animation : « Hair Love » de Matthew A. Cherry et Bruce W. Smith

Meilleur court-métrage documentaire : « Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) » de Carol Dysinger

4.7 / 5 ( 27 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES