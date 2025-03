Oscars 2025 : le sacre de « Anora », le palmarès complet

Publicité





La 97ᵉ cérémonie des Oscars s’est tenue le 2 mars 2025 au Dolby Theatre de Los Angeles, célébrant les meilleures réalisations cinématographiques de l’année 2024. La soirée a été marquée par le triomphe du film « Anora » de Sean Baker, qui a remporté cinq récompenses majeures, dont celle du Meilleur Film.











La cérémonie, animée pour la première fois par Conan O’Brien, a été ponctuée de moments forts, notamment le discours émouvant d’Adrien Brody, récompensé pour son rôle dans « The Brutalist ».

Malgré ses 13 nominations, « Emilia Pérez » de Jacques Audiard n’a remporté que deux récompenses, celles de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle pour Zoe Saldaña et de la Meilleure Musique de Film.



Palmarès complet des Oscars 2025

Meilleur film : Anora

Meilleure réalisation : Sean Baker – Anora

Meilleure actrice : Mikey Madison – Anora

Meilleure acteur : Adrien Brody – The Brutalist

Meilleure actrice dans un second rôle : Zoe Saldaña – Emilia Perez

Meilleur acteur dans un second rôle : Kieran Culkin – A Real Pain

Meilleur scénario adapté : Conclave – Peter Straughan

Meilleur scénario original : Anora – Sean Baker

Meilleur film en langue étrangère : Je suis toujours là (Brésil)

Meilleur film d’animation : Flow

Meilleure photogaphie : The Brutalist – Lol Crawley

Meilleur montage : Anora

Meilleurs décors : Wicked

Meilleurs costumes : Wicked

Meilleurs maquillages et coiffures : The Substance

Meilleurs effets visuels : Dune – Deuxième partie

Meilleur son : Dune – Deuxième partie

Meilleure musique originale : The Brutalist – Daniel Blumberg

Meilleure chanson originale : “El Mal” – Emilia Pérez (Clement Ducol, Camille & Jacques Audiard)

Meilleur documentaire : No Other Land

Meilleur court métrage documentaire : La Seule fille de l’orchestre

Meilleur court métrage d’animation : In the Shadow of the Cypress

Meilleur court métrage : I’m Not a Robot