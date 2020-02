Pamela Anderson : mariée depuis 12 jours, elle se sépare déjà de son compagnon !

ANNONCES





Moins d’un an après sa rupture avec le footballeur français Adil Rami, Pamela Anderson avait fait le choix de se remarier pour la cinquième fois ! Ainsi, il y a un peu plus de 10 jours à peine, l’actrice de la série culte « Alerte à Malibu » disait oui au magnat du cinéma Jon Peters lors d’une cérémonie plus que discrète qui s’était déroulée à Malibu….

Un véritable retour de flamme pour le couple puisque ils s’étaient déjà aimés 30 ans plus tôt…



Oui mais c’est déjà fini. Enfin on va dire qu’ils font déjà un break. Ces deux là ont décidé de se séparer ou plutôt de retarder l’officialisation de leur union. Selon des proches de l’actrice, les deux époux n’ont toujours pas établi, et donc toujours pas déposé, les documents juridiques permettant d’établir le certificat de mariage.

Et selon les dires de Pamela, ils auraient besoin d’un peu de temps. À se demander du coup pourquoi ils ont précipité leur union….



« Nous avons décidé de prendre un peu de temps pour réévaluer ce que nous attendons de la vie (…) La vie est un voyage et l’amour est un processus (…) nous avons décidé de retarder la formalisation de notre acte de mariage. Merci de respecter notre vie privée ». a notamment écrit l’actrice sur les réseaux sociaux.

Alors simple break ou énième divorce en vue ? Affaire à suivre…

