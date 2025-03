Pamela Anderson se confie : « Je croyais que c’était la fin de ma carrière » (VIDÉO)

Publicité





Invitée de Sonia Devillers sur France Inter ce jeudi, Pamela Anderson a partagé son enthousiasme pour son dernier film, « The Last Showgirl » de Gia Coppola, qui sortira en salles le mercredi 12 mars. Dans ce long-métrage, l’actrice canado-américaine incarne une danseuse de cabaret déterminée à être reconnue pour son talent, et non seulement pour son apparence.











Un rôle qui fait écho à son propre parcours : « J’étais étouffée. Je voyais comment les gens me regardaient, j’étais un objet de pop culture, ce qui est une chance mais j’ai dû lutter contre cela pour redevenir humaine et jouer d’autres personnages. »

Pour Pamela Anderson, ce film est une véritable renaissance. « Je croyais que c’était la fin de ma carrière, or, maintenant, je vois que c’est peut-être le début. »

« J’ai l’impression que ma carrière commence seulement maintenant. Avant, c’était un peu de l’entraînement, je ne savais pas ce qui m’attendait. Mais je n’ai jamais cessé de travailler ma voix, mon jeu, ma danse, d’acquérir des compétences, en me disant que si on me sollicitait un jour, j’aurais ces armes-là. J’en rêvais, je voulais devenir quelqu’un de plus intéressant. C’est merveilleux que ce film soit venu maintenant parce que j’étais prête » a expliqué l’actrice.



Avec ce nouveau rôle, l’icône des années 90 entame un nouveau chapitre, plus en accord avec elle-même et ses ambitions artistiques.

VIDÉO Pamela Anderson se confie