Plus belle la vie : ce soir, Léo raconte tout à Kevin (résumé + vidéo de l’épisode 3987 PBLV du 4 février 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3987 du mardi 4 février 2020 – Ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie », Léo raconte tout à Kevin au sujet de Millard et la façon dont il l’a laissé filer il y a quatre ans avec le fils des Fréjean…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



ANNONCES





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3987

Kevin angoisse à l’idée d’être père. Dans la salle d’attente du gynéco, Emilie voit le bonheur s’afficher sur les têtes des futures mamans. De son côté, Léo explique à Kevin qu’il a contrôlé la voiture de Millard le soir du meurtre d’Adam Fréjean. Millard conduisait à côté du jeune homme endormi. Il l’a reconnu plus tard quand ses parents ont lancé l’avis de disparition. Monsieur et Madame Fréjean soupçonnaient leur voisin, Millard. Et pour l’empêcher de frapper encore, Léo s’est débrouillé pour le faire arrêter en fabricant de fausses preuves…

Eric accorde une chance au maladroit Didot. Blanche révèle tout au fourgue et le persuade d’aider la police à arrêter les frères Nadeau. Eric doute de la parole de Didot, mais accepte de lui placer un micro. De son côté, Noé fait une proposition malhonnête à Eric…



ANNONCES





Tom s’insurge face aux diktats de parcours sup. Mila confie à Alison qu’elle aimerait faire une prépa HEC et Antoine veut faire Staps mais il enrage de devoir le faire sous le nom de Clara…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3987 du 4 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

4.77 / 5 ( 13 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES