« Meghan et Harry : Panique à Buckingham ! » : ce soir sur C8 (vidéo)

« Meghan et Harry : Panique à Buckingham ! » est le titre du documentaire évènement que vous propose C8 ce soir dès 21h15.



« Meghan et Harry : panique à Buckingham ! » : présentation

Meghan et Harry annoncent qu’ils se retirent en partie de la Couronne ! Pire encore, ils veulent vivre au Canada six mois par an et souhaitent travailler. Chocking ! Jamais un membre de la famille Royale d’Angleterre n’avait agi aussi impulsivement. La Reine aurait découvert la nouvelle par la presse !

Mais alors que s’est-il vraiment passé ? Meghan a-t-elle manipulé Harry ? Harry est-il égoïste et impulsif ? Leur coup d’éclat risque-t-il de faire exploser la Couronne ? Assiste-t-on à un monumental caprice royal ? Pourquoi Meghan est-elle devenue impopulaire aussi vite ? William et Harry sont-ils brouillés ?…

Et avec les témoignages de…

Evoqueront le sujet pour C8 : Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Point de vue), Philip Turle (France 24), Jérôme Carron (Point de vue), Jean-Louis Remilleux (producteur), Bertrand Deckers (spécialiste Royal), Thomas Durand (Gala), Maud Garmy, François Durpaire, Ariane Dubois (historienne), Catherine Schwaab (Paris Match), Baptiste Mathon, Michel Serra, Guillaume Frisquet…



Vidéo

En attendant ce soir, voici un petit extrait vidéo de votre émission

Le Megxit, comme l’ont surnommé les tabloïds britanniques, signifie-t-il la fin de la monarchie britannique ?

La réponse demain à 21h15 dans Meghan et Harry : Panique à Buckingham ! pic.twitter.com/skYL30yN2a — C8 (@C8TV) February 3, 2020

« Meghan et Harry : Panique à Buckingham ! », un documentaire réalisé par Julien Pot et produit MAD PRODUCTIONS / Matthieu Delormeau & Guillaume Frisquet.

