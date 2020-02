Plus belle la vie : ce soir, un couple se reforme (résumé + vidéo de l’épisode 4004 PBLV du 27 février 2020)

4 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4004 du jeudi 27 février 2020 – Un couple va finalement se reformer ce soir dans votre série de France 3 Plus belle la vie ». Il s’agit de Clément et Delphine, qui l’annoncent à Antoine ! Mais Clément ne sait pas encore que Delphine lui ment et a signé les papiers de la transition d’Antoine dans son dos…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4004

Jennifer a emprunté l’argent à des gens peu recommandables qui réclament leur remboursement. De son côté, Riva se comporte bizarrement depuis quelques temps et Victoire s’inquiète. Elle pense à un burn-out et prévient Jeanne. Mila demande de l’aide à Alison pour sortir Jennifer du pétrin mais elle refuse catégoriquement. Jeanne questionne Babeth au sujet de l’état de Riva. Au même moment, Jeanne ne voit pas Mila qui rentre dans la chambre de Madame Petitpas…

Delphine avoue à Antoine sa liaison avec Clément et vient jubiler devant Coralie et Théo. De son côté, Clément ne veut plus de secrets au sein de sa famille. Tom se rend au cours de soutien et ne peut s’empêcher de se rapprocher de Luis qui est de plus en plus nerveux…



Sabrina enrage contre Maxime. Quand ils se recroisent, il essaie d’expliquer son geste et sa culpabilité. Leurs routes doivent se séparer désormais…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4004 du 27 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

