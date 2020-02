Plus belle la vie en avance : Patrick remonté contre Kevin (vidéo PBLV épisode n°3996)

ANNONCES





Lundi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », c’est terminé entre Emilie et Kevin. Après qu’Emilie ait choisi d’avorter dans le dos de Kevin, sans lui en avoir parlé, et alors qu’elle lui a annoncé ne pas vouloir d’enfant dans le futur, il a choisi de rompre.

Résultat, Emilie ne va pas bien et déprime dans l’appartement familial…



ANNONCES





Patrick ne supporte pas de voir Emilie dans cet état, il est très remonté contre Kevin. Babeth défend Kevin et explique à Patrick qu’elle a avorté sans lui dire… Mais même avec cette info, Patrick n’arrive pas à comprendre Kevin et parle même de le muter loin de Marseille ! Babeth tente de le calmer et de lui faire comprendre que Kevin souffre autant qu’Emilie…

Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



ANNONCES





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3996 du 17 février 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Emilie et Kevin se séparent, Léo en danger, Jean-Paul et Ariane traumatisés (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

4.6 / 5 ( 10 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES