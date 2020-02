Plus belle la vie en avance : une nouvelle au commissariat (vidéo PBLV épisode n°4001)

4.9 ( 9 )



Lundi prochain dans votre série marseillaise « Plus belle la vie », Patrick accueille une nouvelle recrue au sein du commissariat. Et il s’agit d’une flic étrangère qui enquête sur Pavel depuis maintenant très longtemps et qui est déterminée à le faire tomber !

Elle explique à Patrick que ça fait plus de dix ans qu’elle traque Pavel, qui est « sa bête noire ».



Elle lui montre le dossier hyper précis qu’elle a monté au fil des années, avec toutes les info, témoignages, vidéos d’interrogatoire, etc, qu’elle a classé par dates. Patrick est impressionné !

Elle a perdu la trace de Pavel en Ukraine, où il a tué toute son équipe avant de partir. Patrick l’informe qu’il a les Fedala pour ennemis à Marseille mais que bizarrement il ne les a pas supprimés…



Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4001 du 24 février 2020

