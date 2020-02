EXCLU Plus belle la vie en avance : Jeanne tombe de haut, Delphine s’en va, Antoine va mal (infos PBLV )

4.2 ( 13 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 6 mars Vous êtes fan de la série de France 3 « Plus belle la vie » et êtes impatient de savoir ce qui va arriver dans les prochaines semaines ? Comme chaque samedi, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.

Dans trois semaines, Jeanne va tomber de très haut en découvrant que Mila n’a pas hésité à la voler afin de rembourser les dettes de sa mère, Jennifer.

Jeanne découvre que Mila a volé une broche familiale. Elles s’expliquent, les mots sont très durs et Jeanne finit par mettre Mila à la porte de chez elle ! Un moment très difficile.



De son côté, Gabriel fait une dépression. Il n’arrive plus à travailler et inquiète tout son entourage. Thomas réalise l’ampleur de sa dépression tandis que Baptiste veut rester positif…

Clément apprend la vérité sur Delphine, qui a aidé Antoine dans son dos. Et Antoine ne va pas bien du tout, il disparait même avant de finalement demander à Théo et Coralie de l’héberger. Clément décide de sortir Delphine de sa vie, celle-ci annonce alors à ses fils qu’elle quitte Marseille. Mais Antoine ne veut pas pour autant revenir vivre avec son père, qu’il rejette.

Au commissariat, Patrick enquête désormais pour démasquer et faire tomber le fameux Pavel. Et Bertrand informe Mirta que Luna devrait déjà remarcher si elle s’en donnait les moyens… Mirta se rend alors compte que Luna est toujours secrètement en couple avec Andres et qu’elle semble se satisfaire de rester dans sa zone de confort.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 17 février sur France 3

Kevin avoue à sa mère que son histoire avec Emilie est terminée. Patrick apprend à Léo sa suspension et aussi l’interdiction d’approcher Millard. Sous le coup de la mesure d’éloignement, Léo quitte l’hôtel devant un Roland stupéfait et inquiet. Emilie déprime et ne sort plus de chez elle, elle doit affronter Patrick qui est en colère contre son ex-beau-fils, mais Babeth calme le jeu. De son côté, Millard se sert de Mirta pour avoir un alibi…

Sabrina est lovée contre Maxime et décide de lui dire la vérité. Sous le coup de la nouvelle, il rejette Sabrina. Estelle et Nathan lui racontent leur découverte recueillie auprès de Léo. L’histoire d’un SDF qui a pris des coups puis a été enfermé dans un local. Il s’agit de Jerry, Sabrina comprend alors qu’elle ne l’a pas tué…

Éric a échoué au concours de commissaire, ce qui lui a permis de comprendre qu’il préférait le terrain. Ariane le nargue pour quatre petits points d’avance…

