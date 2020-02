« The Voice » auditions à l’aveugle : cette candidate va déclencher une vraie bataille parmi les coachs

5 ( 8 )



« The Voice » auditions à l’aveugle (vidéo). Il y a des talents qui font se retourner un ou plusieurs coachs. Mais certains ont la faculté de déchaîner les passions. Et pour cette jeune femme Lara Fabian et Amel Bent vont se livrer à une véritable bataille !



Avant de découvrir sa voix, petite présentation…

Elle s’appelle Ana, elle est âgée de 16 ans et même si elle fait ses études en France, elle nous vient en fait du Portugal. Et c’est grâce à la musique qu’elle a réussi à s’intégrer dans notre pays, à se faire de nouveaux amis.



Pour son audition à l’aveugle, elle a choisi d’interpréter « Ta Reine » d’Angèle. Un véritable challenge pour la jeune femme qui rencontre pas mal de difficultés à chanter en français.

Pour elle « The Voice » c’est un peu un rêve. Mais ce rêve va t-il se poursuivre ? Et si oui, dans quel team ?

« The Voice » auditions à l’aveugle : vidéo

Nous vous proposons maintenant de découvrir un extrait de sa prestation….

#TheVoice

"The Voice, c'est un peu un rêve. C'est la plus grande chose que j'ai faite dans ma vie !" 🤩

Ana et sa voix vont déclencher une bataille de coachs entre @amel_bent et @LFabianOfficial ! 💥

RDV pour les Auditions à l'Aveugle samedi sur @TF1 et @MYTF1 ! pic.twitter.com/dPGL4Hx375 — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) February 24, 2020

Pour en savoir plus sur cette prestation et sur la bataille de coachs qui s’annonce, rendez-vous ce samedi 29 février 2020 dès 21h05 sur TF1 ou en live streaming et replay sur MYTF1.

Attention il s’agit de la dernière soirée des auditions à l’aveugle de cette saison, les battles prenant le relais dès la semaine suivante.

