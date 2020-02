Un si grand soleil en avance : Manon et Karel, la rupture (résumé + vidéo épisode n°378 du 5 février 2020)

ANNONCES





Les choses vont dégénérer ce soir entre Manon et Karel dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ! En effet, Manon va décider de rompre avec Karel !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 378

Manon rappelle à Karel que la mort de Lecharme était un accident et qu’ils étaient tous ensemble dans la voiture. Mais Karel n’est pas d’accord, pour lui accident ou pas, la seule solution est de se dénoncer ! Manon lui rétorque que s’il s’agissait son frère, elle ferait tout pour le défendre, pas comme lui qui enfonce Romane… Karel se résigne : ils sont différents et ne pensent pas pareil. Manon lui annonce que c’est fini entre eux, elle ne veut plus le voir !

Et alors qu’Enric rumine le passé, Eliott sent la menace se rapprocher, y échappera-t-il ?



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 5 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

>>> Pour aller plus loin encore, découvrez les spoilers jusqu’au 14 février 2020 en suivant ce lien.

4.7 / 5 ( 20 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES