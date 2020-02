Un si grand soleil : Antoine menace Eliott, Johanna en colère, ce qui vous attend jeudi 20 février (épisode n°389 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses ne vont pas s’arranger pour Johanna demain dans votre feuilleton « Un si grand soleil »… En effet, dans l’épisode 389 du jeudi 20 février, Ludo est convoqué au commissariat et apprend que Christophe a porté plainte pour coups et blessures.

Il hallucine et assure à la police qu’il n’a rien fait. Mais sans preuve, ça sera paroles contre paroles !



De quoi mettre Johanna très en colère contre son ex. Elle confie à Ludo qu’elle pense qu’il ne va jamais arrêter de leur pourrir la vie…

De son côté, Manu continue son enquête sur le trafic de cigarettes. L’un de ses indics tente de se faire intégrer à la bande d’Eliott… Et ce dernier est mal. Non seulement Emmy a mis les choses au clair, mais en plus Antoine ne le lâche pas et vient le menacer. Il a remarqué le bar vide et dit à Eliott qu’il compte bien trouver avec quel argent il paie les charges de son bar !



Eliott annonce alors à Dylan qu’il part quelques jours à Paris et lui demande de tenir le bar…

Quant à Virgile, il est inquiet pour Lea, qui ne va pas mieux depuis son malaise à l’escape game. Elle y repense beaucoup et il a peur qu’elle refasse des crises d’angoisse…

