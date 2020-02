Un si grand soleil : drame pour Johanna, Virgile disparait, ce qui vous attend mardi 25 février (épisode n°392 en avance)

3.8 ( 15 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine vient de débuter et elle est plus triste que jamais dans votre série quotidienne « Un si grand soleil »… Alors que ce soir Léa est morte, un autre drame va avoir lieu dans l’épisode 392 du mardi 25 février.

En effet, Ludo et Johanna vont apprendre qu’elle a finalement perdu le bébé…



ANNONCES





Ludo annonce la nouvelle à sa mère, en larmes. Il a peur pour Johanna et se demande comment elle va surmonter cette terrible épreuve. Pendant ce temps là, Christophe regarde des images de la catastrophe au journal télévisé…

La police démarre une longue enquête alors que c’est l’explosion de la chaudière qui a causé le drame. Manu veut enquêter du côté de FX, qui pourrait bien être le responsable et Becker l’autorise a vérifier où il se trouvait.



ANNONCES





De son côté, Virgile est anéanti. Il disparait et ses proches, Eve la première, sont très inquiets. Il a réapparait finalement en fin de journée, il se rend au commissariat et demande à Manu de retrouver le coupable.

Tous les lycéens sont sous le choc eux aussi. Antonin ne fait que pleurer et culpabilise, tandis que Manon commence à croire qu’elle porte la poisse…

Quant à Eliott, il est de retour à Montpellier et tient sa vengeance sur Antoine. Il a annoncé à son patron à Paris qu’il avait une liaison avec sa femme ! Antoine perd tout et c’est pile le jour de son anniversaire…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3.8 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

LIENS SPONSORISES