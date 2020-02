Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 21 février 2020

ANNONCES





Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 21 février 2020 – Le week-end touche à sa fin et vous retrouverez d§s demain votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Mais d’ici là, on vous propose de satisfaire votre curiosité avec un aperçu de ce qui vous attend en février avec les derniers résumés spoilers pour la semaine du lundi 17 au 21 février 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans trois semaines, la vérité au sujet d’Enric va éclater et bouleverser l’équilibre de sa famille… On peut dire que Mo et Inès vont tomber de haut !

De son côté, Ludo et Johanna vont devoir faire face au divorce compliqué avec Christophe… Johanna va être bien décidée à ne pas se laisser faire !



Quant à Manu, sa vie ne pas être facile. Une enquête compliquée va se mêler à des menaces reçues par Camille…

Lundi 17 février 2020, épisode 386 : Alors que l’inquiétude de Manu grandit, Enric a de plus en plus de mal à gérer ses émotions. Parallèlement, la tension monte entre Dylan et son père.

Mardi 18 février 2020, épisode 387 : Tandis que Mo est dans l’incompréhension totale, Ludo doit faire face à des réactions hostiles. Quant à Manon, elle entrevoit un nouveau projet dans lequel s’investir.

Mercredi 19 février 2020, épisode 388 : Alors que la famille Réal traverse des turbulences, Eliott se convainc que rien n’est perdu. Manu, de son côté, reprend ses activités de surveillance sur une affaire qui lui tient à cœur.

Jeudi 20 février 2020, épisode 389 : Tandis qu’Eliott est confronté à un obstacle de taille, Antonin doit prendre ses responsabilités. Pendant ce temps, Ludo réalise que ses ennuis ne font que commencer.

Vendredi 21 février 2020, épisode 390 : Alors que tout le monde se retrouve pour l’inauguration de l’Escape Game, Camille subit des menaces. De son côté, Johanna refuse de se laisser intimider…

