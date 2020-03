« Secrets d’histoire » du 9 mars 2020 : ce soir sur France 3 découvrez la Marquise de Montespan (vidéo)

5 ( 2 )



ANNONCES





« Secrets d’histoire » du 9 mars 2020. Cette semaine Stéphane Bern nous emmène à la découverte de la Marquise de Montespan, une femme qui a régné pendant plus de dix ans sur le coeur du Roi Soleil, Louis XIV, jusqu’à lui faire de l’ombre.

À suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



ANNONCES





« Secrets d’histoire » du 9 mars 2020 : sommaire et présentation

Qui était la Marquise de Montespan ? Françoise de Rochechouart de Mortemart, est issue de l’une des plus anciennes souches aristocratiques du Royaume. Leur devise : Ante mare undae : « Avant que la mer ne vienne au Monde ». Dès son arrivée à Paris elle se fait remarquer. Elle épouse dans des conditions rocambolesques Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan.



ANNONCES





Au printemps 1663, la jeune marquise devient demoiselle d’honneur de la Reine, Marie-Thérèse qui se désole déjà des frasques de son auguste mari. Louis XIV est alors follement épris de sa favorite, Louise de la Vallière (réservée et qui aime le roi d’une amour sincère). La marquise écarte sa rivale et devient la Favorite du roi au prix d’un double adultère qui fait alors scandale. Son Marquis de mari (avec qui elle a eu deux enfants) devient le cocu le plus célèbre du Royaume et entend bien demander réparation. Trop bruyant : on décide d’enfermer le Gascon puis on le contraint à l’exil.

Le règne de celle qui se fait désormais prénommée Athénaïs prend alors toute sa mesure : rien n’est trop beau pour elle : le roi lui fait construire des châteaux splendides, la couvre de diamants et de pierres précieuses. Elle insuffle à Versailles un esprit de gaieté et d’esprit : Racine (qu’elle encourage), Molière (qui lui dédit L’Ecole des femmes et dont elle la marraine d’un de ses enfants), La Fontaine (qu’elle protège), Lully et tant d’autres doivent à la capricieuse Marquise une part de leur postérité.

Elle aura sept enfants du roi. Il les fera légitimer par un tour de force juridique (elle est toujours mariée). Elle reste à Versailles n’ayant plus la faveur du Roi qui a épousé secrètement, après la mort de la Reine Marie-Thérèse, Madame de Maintenon, la gouvernante des enfants qu’il a eus avec son ancienne Favorite.

Sa faveur correspond à la période la plus éclatante du règne du Roi soleil.

Nous nous rendrons à Versailles, bien sûr mais aussi à Mortemart, fief historique de sa famille. Nous visiterons également l’impressionnant château du Bouchet en Brenne qui a appartenu au Père de la Marquise de Montespan et aussi chez Ève Ruggieri qui possède le château du Cocu le plus célèbre de France, le Marquis de Montespan. Enfin nous nous irons à la spectaculaire Abbaye Royale de Fontevraud où elle rendit souvent visite à sa sœur à la fin de sa vie.

Avec la participation de…

Françoise Chandernagor, Romancière.

Joelle Chevé, Historienne.

Joël Cornette, Historien.

Jean-Christian Petitfils, écrivain.

Beatrix Saule, Ancienne Directrice du Château de Versailles.

Mathieu Da Vinha, Historien.

Jean-François Solnon, Historien.

Agnès Walch , Historienne

Lucien Bély, Historien.

Vidéo

On termine comme souvent avec les images…

🔴 Lundi à 21h05 sur @France3tv, @bernstephane vous emmène sur les traces de Madame de Montespan, célèbre favorite de Louis XIV, dans un épisode INÉDIT de #secretsdhistoire ! 👑👸 👉🏻 On compte sur vous pour ne pas manquer ce très beau numéro ! 😃 pic.twitter.com/CtzT77JcwE — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) March 6, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

LIENS SPONSORISES