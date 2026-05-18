Demain Nous Appartient du 18 mai : la police remonte jusqu’aux Delcourt, Jack fait un choix (résumé + vidéo épisode 2206 en avance)

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Demain nous appartient du 18 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2206 de DNA – La police va finalement remonter jusqu’à la voiture des Delcourt dans l’enquête sur le braquage ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et Jack va faire un choix au sujet de Manny…





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Demain nous appartient du 18 mai 2026 – résumé de l’épisode 2206

En rentrant de garde, Chloé raconte à Alex et Diego que Soizic a fini aux urgences après un braquage chez un antiquaire. Diego affirme avoir passé la soirée à Montpellier, mais Chloé le trouve étrange…

Martin et Nordine enquêtent sur le braquage : trois hommes cagoulés ont volé bijoux et argent. Bruno, seul témoin, décrit précisément leur voiture et révèle être en couple avec Soizic. À l’hôpital, Soizic dit ne se souvenir de rien et semble troublée en apercevant Diego… Sur la plage, Diego retrouve Bella et découvre qu’elle utilise les braquages pour récupérer des bijoux volés à sa grand-mère. Il refuse désormais de les revoir.



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Grâce au témoignage de Bruno, la police remonte jusqu’à la voiture des Delcourt. Martin contacte Chloé, mais au moment de vérifier le véhicule, celui-ci a disparu ! De son côté, Jack refuse finalement de revoir Manny malgré leurs échanges. Manny laisse une lettre à Lizzie pour lui transmettre ses derniers mots.

Enfin, Violette accepte les conséquences de ses actes et s’excuse auprès de Diane. Audrey tente en vain d’adoucir Philippine. Soutenue par Bastien, Violette l’invite chez elle, tandis qu’il ignore un appel d’Esmée…

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VIDÉO Demain nous appartient du 18 mai 2026 – extrait de l’épisode

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