« Emission Spéciale Coronavirus » ce soir sur France 2 (vidéo)

Changement de programmation. « Emission Spéciale Coronavirus » ce soir, mardi 3 mars 2020 sur France 2 dans le cadre de l’émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France TV..



« Emission Spéciale Coronavirus » présentation

Face à l’épidémie de Coronavirus et au risque potentiel de pandémie évoqué par l’OMS, l’inquiétude est réelle. Michel Cymes, le médecin préféré des Français, répondra à toutes les questions que nous nous posons sur le virus.

A ses côtés, des experts et des chercheurs, des professionnels de santé et des institutionnels seront mobilisés pour apporter leur expertise.



Décrypter, expliquer, illustrer pour mieux comprendre le virus, c’est le meilleur moyen de le combattre efficacement.

Sans psychose, sans dramatisation, Michel Cymes confrontera les idées reçues et les fake news à l’épreuve des faits scientifiques, avec la pédagogie qui le caractérise.

Des gestes et des comportements à adopter au plan mis en place par les pouvoirs publics pour parer à tous les risques d’épidémie et de pandémie, en passant par les témoignages et les exemples de ceux qui ont été en contact avec le virus, tous les sujets seront abordés sans tabous, en plateau mais aussi dans des reportages ou des duplex exclusifs.

Un sondage exclusif mené par Opinion Way permettra de donner le pouls en temps réel des inquiétudes et des comportements des Français face au risque de contamination.

Les téléspectateurs pourront directement poser toutes leurs questions via les réseaux sociaux ou par sms et une ligne téléphonique sera spécialement mise en place pour permettre de prendre les appels en plateau et de répondre en live aux questions.

NB : Le numéro des Pouvoirs extraordinaires du corps humain – Hommes/animaux : nos relations, nos points communs, nos différences initialement prévu sera programmé ultérieurement.

Vidéo

Voici le teaser vidéo de cette soirée pas comme les autres…

🔴 Mardi soir : émission spéciale Coronavirus. Michel Cymes sera entouré d'experts et de professionnels de la santé pour répondre, en direct, à toutes vos questions sur le coronavirus. Posez vos questions dès maintenant avec : #QuestionsCoronavirus pic.twitter.com/PbXgMH3Azr — France 2 (@France2tv) February 28, 2020

