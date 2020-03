« Envoyé Spécial » du 5 mars 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéos)

5 ( 4 )



ANNONCES





« Envoyé Spécial » du 5 mars 2020 – Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



ANNONCES





Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 5 mars 2020 : sommaire et reportages de ce soir

– Chéquiers : attention danger !

Ces trois dernières années, en France, la fraude aux chèques a explosé : + 52% ! Préjudice pour les victimes : 450 millions d’euros en 2018. D’après la Banque de France, le chèque est le moyen de paiement le plus fraudé. Pourtant, les banques assurent que notre bon vieux carnet de chèques reste un moyen de paiement ultra-sécurisé…

« Envoyé spécial » a testé le système en falsifiant grossièrement des chèques et en changeant le montant (quelques zéro en plus), la signature (fantaisiste), ou l’ordre (illisible). Les contrôles sont censés pointer les anomalies. Ont-ils repéré nos chèques bidons ? On vous laisse deviner…



ANNONCES





Une enquête d’Alexandra Colineau et Julie Ledru pour Premières Lignes.

– « L’enquête » Coronavirus, la France en alerte

Le coronavirus, rebaptisé Covid-19, circule désormais dans toute la France et draine dans son sillage inquiétudes et interrogations. Que s’est-il passé dans l’Oise pour qu’un professeur de 60 ans succombe sans avoir jamais voyagé en zone contaminée ? Les militaires de la base de Creil, partis rapatrier en janvier les Français de Wuhan, ont-ils ramené le virus sans le savoir ? Comment vivre dans une zone soumise à quarantaine ?

A Bordeaux, le CHU trie les malades : comment sont traités ceux qui arrivent avec de la toux et de la fièvre ? A Lyon et à Paris, les chercheurs en laboratoire vont-ils gagner la course de vitesse pour trouver un traitement efficace ou un vaccin contre ce virus très contagieux ? Les équipes d’ »Envoyé spécial » ont suivi ceux qui ont pris la vague épidémique de plein fouet.

Une enquête de Perrine Bonnet, Pierre Monégier, Olivier Sibille, Kristian Autain, Raphaële Schapira et Tristan Waleckx.

– « Ils changent le monde » – Des fermiers dans la ville

Des tomates plantées dans un immeuble désaffecté, des champignons cultivés dans un parking souterrain, des poissons qui n’ont jamais vu l’ombre d’une rivière… C’est possible ! On appelle ça l’agriculture urbaine et elle est en plein essor. « Envoyé spécial » a rencontré des fermiers d’un nouveau genre, persuadés qu’ils représentent l’agriculture du futur et qu’ils vont nourrir la planète.

A Bruxelles, Steven Beckers a créé la plus grande exploitation de plantes et d’élevage de poissons d’Europe. L’eau des poissons y est utilisée pour arroser ses plantations. Marc Oshima a quant à lui installé sa ferme verticale à New York. Sur une hauteur de 12 mètres, éclairée uniquement par des LED, elle produit chaque année 800 tonnes de salades et d’herbes aromatiques. Grâce à l’utilisation d’algorithmes de croissance, les rendements seraient 75 fois supérieurs à ceux d’une ferme classique.

Un reportage de Kristian Autain, Elouën Martin et Jean-Marie Lequertier.

Extrait vidéo

Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande échelle dans nos centres-villes. 🍅 Des fermiers dans la ville

📺 Jeudi 21h05 dans #EnvoyeSpecial sur #France2 pic.twitter.com/t77bUZWoe3 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) March 3, 2020

N’oubliez pas que vous pouvez commenter l’émission sur la page Facebook officielle de l’émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES