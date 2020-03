Plus belle la vie : ce soir, des morts chez Andrès (résumé + vidéo de l’épisode 4023 PBLV du 25 mars 2020)

4.5 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4023 du mercredi 25 mars 2020 – On peut dire que les choses ont mal tourné hier soir lors du prime de votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie ». En effet, une terrible fusillade a eu lieu au ranch d’Andrès, où avait lieu la fête en l’honneur de Luna, et ce soir des victimes sont à déplorer… C’est une véritable scène de guerre que Patrick et Eric découvrent sur place !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4023

Andrès rejoint Luna, choquée par ce qu’elle a découvert. C’est l’alerte au commissariat. Patrick envoie ses hommes sur place. Irina, qui a échappé au massacre constate les dégâts. Elle fait mine d’être arrivée sur les lieux juste avant l’équipe de Patrick. Au ranch, Eric rassure les rescapés, qui s’étaient mis à couvert sous les arbres. Le groupe de sauvés s’inquiètent des disparitions de certains.

Sur la scène de crime, Boher reconstitue ce qui s’est passé. En silence, Irina se remémore les agissements du tireur. Patrick a des informations concernant le commando.



De son côté, Francesco s’en veut terriblement de la façon dont les évènements se sont passés et ne révèle pas tout à la police. Au bar du Mistral, un rescapé est encore sous le choc de sa réaction, et se montre même agressif…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4023 du 25 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

