Plus belle la vie en avance : Jean-Paul et Irina recherchent toujours Pavel (vidéo PBLV épisode n°4026)

Lundi prochain dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Jean-Paul et Irina sont toujours activement à la recherche de Pavel. Près d’une semaine après la double fusillade et alors que Luna sait que c’est Andrès qui se cache derrière Pavel, la police est toujours dans le flou !

Jean-Paul a toujours du mal à croire que Leconte ait pu être la taupe et transmettre des infos confidentielles à Pavel…



Il la trouvait honnête et professionnelle, il ne la voyait pas tremper dans ce genre d’histoire. Mais Irina lui rappelle que Pavel avait menacé sa famille, c’est comme ça qu’il la tenait… Et elle lui explique comment un jour Pavel a tué le fils d’un collègue…

Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4026 du 30 mars 2020

