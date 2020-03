Plus belle la vie en avance : Jeanne effondrée (vidéo PBLV épisode n°4010)

4.4 ( 7 )



Lundi prochain, rien ne va plus pour Jeanne dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, quelques jours plus tôt, elle a pris la terrible décision de virer Mila après qu’elle n’ait pas hésité à la voler pour rembourser les dettes de sa mère…

Et depuis, Jeanne regrette sa décision. Elle est morte d’inquiétude pour Mila, dont elle n’a pas la moindre nouvelle depuis son départ.



Alors quand Babeth et Léa viennent trouver Jeanne pour lui demander des renforts pour l’hôpital, Jeanne craque. Léa lui explique qu’elle enchaine les gardes et qu’elle est prête à craquer, Jeanne fond en larmes et leur explique ses problèmes avec Mila.

Babeth lui demande d’oublier ses problèmes personnels pour s’occuper de son travail… Elle s’emporte.



Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4011 du 9 mars 2020

