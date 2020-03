Plus belle la vie en avance : la police arrête Pavel (vidéo PBLV épisode n°4031)

4.5 ( 18 )



Pavel va finalement être arrêté par la police lundi prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, alors que Luna et Andrès sont entrain de parler chez Luna et qu’elle lui demande de partir, ça sonne à la porte…

C’est Léo et il recherche Andrès !



Léo annonce à Andrès qu’il doit les suivre au commissariat car ils ont quelques questions à lui poser…

La police aurait-elle enfin compris qu’Andrès n’est autre que le fameux Pavel qu’ils recherchent depuis des années ?



Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4031 du 6 avril 2020

