« Profilage » du 26 mars 2020 : votre épisode inédit de ce soir (VIDEO)

« Profilage » du 26 Mars 2020 Ce soir et comme chaque jeudi, le beau Philippe Bas vous donne rendez-vous sur TF1 pour la suite de la diffusion de la saison 10 de « Profilage ». Au programme, l’épisode 4 inédit avec Shy’m, suivi de deux rediffusions.

A suivre à 21H05 sur TF1 mais également en replay et en streaming gratuit sur MYTF1.



« Profilage » du 26 mars 2020 : votre épisode inédit de ce soir

Saison 10 – Episode 4 « Louves » : On a signalé la disparition d’un petit garçon, alors toute la DPJ est en alerte ! Le dernier endroit où l’enfant a été vu est aux abords d’une forêt, dans laquelle s’aventure l’équipe pour tenter de le retrouver. Séparée des autres, Elisa découvre que ces bois sont le lieu d’étranges phénomènes et semblent renfermer des êtres mystérieux et effrayants… Pour espérer retrouver l’enfant disparu, l’équipe du commandant Rocher devra percer le secret de cette forêt, mais un de ses membres ne s’en sortira pas indemne…

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre série policière a réalisé un vrai carton d’audience en réunissant 5.87 millions de fidèles soit 22 % du public présent devant son poste de télévision (score du premier épisode, le seul inédit de la soirée)



VIDEO PROFILAGE

Voici le teaser de cette nouvelle soirée d’enquête….

Ce soir rendez-vous pour le 4ème épisode de la saison, très riche en émotions !#Profilage10 #Profilage pic.twitter.com/VvLM7uAl2z — Profilage Fandom (@profilagewiki) March 26, 2020

