« Secrets d’histoire » du 16 mars 2020 : ce soir sur France 3 (re)découvrez Marie de Médicis (vidéo)

« Secrets d’histoire » du 16 mars 2020. Cette semaine Stéphane Bern nous emmène à la découverte de Marie de Médicis ou l’histoire d’une princesse italienne devenue reine de France. Un numéro déjà diffusé une première fois en 2018.

« Secrets d’histoire » du 16 mars 2020 : sommaire et présentation

Dans ce numéro Stéphane Bern nous donne rendez-vous au cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. C’est ici que se dresse, depuis le début du XVIIe siècle, le fabuleux palais du Luxembourg, aujourd’hui le siège du Sénat. Ce bijou de notre patrimoine, classé aux monuments historiques, nous le devons à la reine Marie de Médicis… C’est elle qui décide sa construction en souvenir du palais Pitti à Florence, où elle est née, en avril 1575.

Voici l’histoire d’une princesse italienne devenue reine de France. Issue de la sulfureuse famille de banquiers toscans, les Médicis, la jeune Marie va tout connaître et tout traverser : le luxe, la puissance, l’humiliation et le dénuement aussi.



Quel couple forme-t-elle avec ce roi Henri IV, de 22 ans son aîné ? Lui qui ne voit en elle qu’un bon parti pour le royaume et qui se moque des humiliations publiques qu’il lui fait subir en assumant aux yeux de tous une vie dissolue faite de maîtresses et de bâtards !

Sans parler de la grande question qui alimente les rumeurs les plus folles et qui divise aujourd’hui les historiens… Marie de Médicis a-t-elle joué un rôle dans l’assassinat de son mari, 24 heures après avoir été sacrée reine à son tour ?

C’est elle qui va assurer la régence du pays, alors que son fils Louis XIII, âgé seulement de 8 ans et demi, ne peut gouverner seul. Mais quelle souveraine se révèle-t-elle face au monde qui l’observe et quelle mère célibataire est-elle en privé ?

Dès son mariage avec Henri IV, Marie de Médicis pratique un mécénat artistique de choix. Comme Rubens avec lequel elle va nouer une solide amitié.

Et dans un tout autre domaine, elle aide aussi un évêque encore inconnu, celui qui deviendra le plus grand ministre de notre Histoire : Richelieu. Mais vous allez découvrir que, par la suite, l’ingrat cardinal va la remercier étrangement…

Italienne de cœur, riche héritière, mariée par raison, veuve esseulée, régente obligée, mais aussi mère de plusieurs souverains d’Europe et surtout grand-mère de Louis XIV, la vie de Marie de Médicis a tout du conte de fées, même si, très vite, le sang va venir entacher ce destin qui paraissait pourtant tout tracé…

