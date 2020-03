Plus belle la vie en avance : Emilie risque un lourd handicap (vidéo PBLV épisode n°4020)

4.4 ( 9 )



Vendrei prochain, Léa va devoir prendre de très gros risques dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que Gabriel a réussi à remonter jusqu’à l’origine du virus avec le patient zéro, il a émis un diagnostic. Selon lui, il s’agit d’une peste pulmonaire et il a recommandé à Léa un protocole à suivre.

Léa est donc face à un dilemme : faire confiance à Gabriel et injecté le traitement aux patients très malades, ou attendre que les résultats de l’institut Pasteur arrivent et confirment ou non son diagnostic.



Face à l’urgence et alors que sa soeur Emilie est au plus mal, Léa choisit d’administer le traitement. Mais après coup, face à sa mère, elle n’assume pas et lui explique que si c’est une erreur, elle risque d’être lourdement handicapée !

Babeth essaie de rassurer Léa, elle pense qu’elle a fait le bon choix…



Un extrait de l’épisode de PBLV de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4020 du 20 mars 2020

