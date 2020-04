« 9 mois ferme » : 3 choses à savoir sur le film proposé par France 3 ce soir (vidéo)

4.9 ( 7 )



« 9 mois ferme » est un film d’Albert Dupontel sorti en salles en 2013. Porté par Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel et Philippe Uchan, il est en mode rediffusion ce soir sur France 3 dès 21h05. Possibilité également de le regarder en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV



« 9 mois ferme » c’est l’histoire peu banale d’une juge aux mœurs pourtant très strictes qui tombe enceinte d’un dangereux criminel, un serial killer mangeur d’œil !

Votre film

Ariane Felder est enceinte ! C’est d’autant plus surprenant que c’est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que d’après les tests de paternité, le père de l’enfant n’est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui l’attend.

5 choses à savoir

– C’est après avoir vu le film « 10e chambre – Instants d’audience » de Raymond Depardon qu’Albert Dupontel a eu l’idée de faire de film



– Plutôt bien accueilli par la presse (un moment de cinéma jubilatoire et l’une des comédies les plus drôles de ces dernières années pour « Le Monde »), le film a rencontré un beau succès en salles avec plus de 2 millions d’entrées !

– Le film a été récompensé de 2 César : celui de la meilleure actrice pour Sandrine Kiberlain et du meilleur scénario original pour Albert Dupontel

« 9 mois ferme » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…

Quelle audience ce soir ?

Diffusé une première fois en mars 2016, le film avait réussi une très belle performance en réunissant 4.86 millions de téléspectateurs soit 18.9% du public.

Qu’en sera t-il ce soir ?

